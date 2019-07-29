Настоящий шквал эмоций пользователей Facebook вызвало фото, на котором запечатлен грустный трехлетний пес по кличке Лосяш, сидящий возле пустой больничной койки.

Из пояснения к фото стало известно, что верная собака ждет возвращения своего хозяина, не понимая, что тот скончался. На эту историю обратило внимание издание Unilad.

Фото: facebook.com

Душераздирающее фото было опубликовано в Facebook-группе, посвященной спасенным собакам в Нью-Джерси (США). Автор публикации поясняет, что Лосяш - лабрадор-полукровка, который обожает всех подряд, но сейчас у него разбито сердце. Ему нужна любящая семья, которая сможет помочь ему справиться с потерей.

Пользователей Сети потрясла эта история, они начали распространять информацию, и всего за пару дней пост набрал 5,3 тысяч лайков и 4,4 тысячи репостов. С помощью соцсети желающие стать новыми хозяевами этой собаки нашлись очень быстро и менее, чем через неделю Лосяша забрали из приюта.

Ранее "Страна" писала о том, что Борис Джонсон планирует взять собаку из приюта, но резиденцию премьера давно освоил кот Ларри.

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