Украина оказалась в индексе мест, где существуют угрозы для женщин-туристок. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты Ашер и Лирик Фергюссон оценили 50 государств, популярных среди международных туристов. Они учли восемь факторов: безопасность для женщин на улицах, уровень умышленных убийств, сексуального насилия, интимного насилия со стороны партнеров, юридической дискриминации, а также учли индекс гендерного неравенства и насилия против женщин.

Данные были взяты из Gallup World Poll и Equal Measures 2030 от организации Gender Advocates Data Hub. Украина оказалась в рейтинге самых опасных стран для женщин, которые путешествуют сами, на 20-м месте. Она разместилась сразу после США.

"Украина – шестая в рейтинге плохой уличной безопасности. Она также ниже среднего уровня в оценках гендерного неравенства. Украинцы не считают гендерную дискриминацию на рабочем месте серьезной проблемой", - отметили авторы рейтинга.

На втором месте оказалась Бразилия. А первенство среди худших досталось ЮАР из-за плохого состояния уличной безопасности и ряда других факторов. Самой безопасной страной для женщин, которые путешествуют в одиночестве, в рейтинге назвали Испанию. Также в пятерку лучших вошли Швейцария, Австрия, Ирландия и Сингапур.

Как сообщала "Страна", двое румын и испанка похитили в Барселоне спящую туристку и насиловали два дня. По ее словам, она заснула на скамейке на автовокзале, а проснулась на пустыре от боли - ее избивали.

Также появились подробности ареста украинки, которой грозит пожизненное за перевозку наркотиков в Гонконге.