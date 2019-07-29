1,2 миллиона долларов составит гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против камерунца Карлоса Такама, который заработает за этот бой 800 тысяч долларов. Об этом сообщает Sport Arena.

Дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго в мультифункциональной Wintrust Arena, которая была открыта в 2017 году и вмещает 10 387 зрителей.

Чикаго был выбран местом проведения боя в том числе потому, что здесь традиционно активна украинская диаспора. В районе Чикаго Ukranian Village (Украинская деревня) проживает около 125 тысяч этнических украинцев, которые говорят преимущественно на украинском языке.

Напомним, что поединок должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.

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