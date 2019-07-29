Первым и ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в 2019 году, станет Китай. Об этом сообщает издание Military Watch.

Пока же в армию КНР начаты поставки второго полка С-400 "Триумф". Доставка систем С-400 в Китай осуществляется морским путем. Ракетные комплексы перевозят тремя судами, которые будут отправляются в плавание через короткие промежутки времени.

Транспортное судно с первой партией техники С-400 "Триумф", предназначенной для Китая, вышло в рейс 24 июля из порта Усть-Луга, что на побережье Балтийского моря. Поставки систем начались на несколько месяцев раньше срока, оговоренного в контракте.

В статье Military Watch говорится, что Китай - ведущий покупатель российских систем противовоздушной обороны большой дальности, хотя успешно производит и собственные систем ПВО. Народно-освободительная армия Китая в настоящее время имеет один полк С-400, который включает гиперзвуковые ракеты 40Н6E, имеющие максимальную дальность пуска в 400 километров.

Ранее "Страна" писала о заявлении посла в США Валерия Чалого, который сказал, что украинская сторона готовит контракт на покупку крупной партии летального оружия в США.

Мы также сообщали, что США готовят санкции против Турции из-за покупки российских С-400.