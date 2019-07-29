Генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора Генпрокуратуры Константина Кулика. Он назначен на новую должность в пятницу, 19 июля.

Новая должность Кулика длинная. Он стал начальником четвертого отдела процессуального руководства второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах. Об этом говорится в приказе, передают Украинские новости.

Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества - начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам Генпрокуратуры.

Как сообщала "Страна", Константин Кулик, открывший процессуальные подозрения на людей Порошенко, атаковал посла США и заявил о компромате на Демпартию.

Константин Кулик заявил, что у правоохранителей Украины есть доказательства нарушений, совершенных американскими демократами и их союзниками в Киеве, которые касаются ряда эпизодов: от вмешательства в выборы президента США в 2016 году до препятствования уголовным производствам.

Напомним, что прокурор Кулик заявил в глаза Порошенко, что тот вмешивался в дела Курченко и Саакашвили.