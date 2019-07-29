Сегодня утром в Киевском районном суде Одессы получил тяжелое огнестрельное ранение в голову военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии Украины. Об этом пишет Думская.

Военнослужащий является уроженцем Тернополя. Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы.

В полиции сообщили, что солдат ранил сам себя. По предварительной версии, он неосторожно обращался с оружием. Однако, позднее стало известно, что нацгвардеец выстрелил себе в голову, пытаясь покончить с собой. Об этом свидетельствует обнаруженная предсмертная записка, сообщают источники в правоохранительных органах.

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