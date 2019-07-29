Губернатор Красноярского края Александр Усс полагает, что лесные пожары - обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно. Такое заявление глава региона сделал на молодежном форуме "Бирюса-2019". Видео выступления опубликовал сайт телеканала "Дождь".

Противоречивое заявление губернатора последовало в ответ на вопрос об экономической целесообразности тушения пожаров, которые бушуют в регионе. Усс напомнил, что леса делят на категории и в зонах контроля (труднодоступных местностях) возгорания - привычное и регулярное явление, поэтому пожары там не тушат "по определению".

"Если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее", - привел странную аналогию Усс.

Губернатор также отметил, что к удаленным лесным пожарам можно было бы забросить парашютный десант, но это подвергло бы людей бессмысленной опасности.

"Дело не только в правительстве. Дело в том, что это [лесные пожары] обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", - сказал чиновник.

Усс также считает, что масштаб пожаров несущественный, очаги возгорания небольшие. И тему не нужно драматизировать только из-за высокого уровня задымления.

Напомним, по последним данным, в Красноярском крае пылает уже около 1 миллиона гектаров тайги.

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