В районе КПП "Марьинка" были застрелены два украинских пограничника, подозреваемых в коррупции. Их попытались задержать в ходе спецоперации СБУ. Об этом передает RT со ссылкой на сепаратистов.

"Ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличенных в коррупции", - сказал начальник пресс-службы управления "Народной милиции "ДНР" Даниил Безсонов.

По его словам, майор и старший лейтенант погранслужбы во время задержания предприняли попытку скрыться, сотрудники СБУ открыли по ним огонь. В результате один пограничник умер на месте спецоперации, второй скончался спустя несколько часов.

СБУ или Погранслужба Украины об инциденте не сообщает.

Как сообщала "Страна", француз попытался вывезти из Украины арсенал оружия и наркотики. В ночь на 24 июля в пункт пропуска "Краковец" на выезд из Украины прибыл гражданин Франции. Руководствуясь оперативной информацией, пограничники приняли решение углубленно осмотреть автомобиль Renault, которым управлял 30-летний француз.

Отметим, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину после поездки в Киев.