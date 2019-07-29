По данным Министерства финансов Украины, постоянно работают за рубежом 3,2 миллиона украинцев - это 18% всего экономически активного населения страны. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства за июль.



Там отмечают, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.



Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

Напомним, что обладателями 70% разрешений на работу в Польше стали украинские заробитчане.

Также мы писали о том, что заробитчане в прошлом году перечислили в Украину сумму, равную почти половине бюджета страны.