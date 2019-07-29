В больнице Днепра скончался двухлетний мальчик, который получил ожоги 90% поверхности тела в результате несчастного случая, который произошел 20 июля. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что ЧП, в котором пострадал ребенок и его дедушка, произошло недалеко от Днепра, в поселке Котовка. 20 июля один из местных жителей решил нагреть битум и добавил для этого в огонь бензина. Вследствие этого произошел взрыв. Неподалеку прогуливались 56-летний дедушка с двухлетним внуком. Мужчина получил ожоги 50% тела, ребенок - 90%.

Малыша госпитализировали в областную клиническую больницу на Космической. Долгое время врачи боролись за жизнь ребенка. 27 июля он скончался на больничной койке.

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