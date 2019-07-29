Украинская сторона готовит контракт на покупку крупной партии летального оружия в США. Сделка может состояться уже в нынешнем году. Об этом рассказал в интервью "Укринформу" Валерий Чалый, который на днях был уволен с должности посла Украины в США.

Чалый отметил, что планы насчет закупки у украинской стороны большие.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия", - сказал дипломат.

Однако он не стал уточнять, какое именно вооружение собирается приобрести Украина.

Чалый заявил, что контракт стал возможен благодаря изменениям в украинском законодательстве.

"Для того чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю в первую очередь, потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов", - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что в сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером.

Напомним, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Чалого с должности посла Украины в США. Дипломат сейчас дорабатывает свою каденцию.

"Страна" сообщала, что Белый дом отказал уже трем кандидатам на вакантную должность посла Украины из-за дела Байдена.