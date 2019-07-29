В понедельник, 29 июля, глава Минздрава Ульяна Супрун совместно с Сергеем Жаданом и гендиректором Центра общественного здоровья Украины объявили о запуске бесплатного вакцинирования о дифтерии и столбняка и рисках этих болезней. Об этом говорится на Facebook-странице главы Минздрава.

И.о министра здравоохранения отмечает, что дифтерия гораздо опасней, чем корь. Она заявила, что защищены те, кто вакцинированы. Прививку от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет.

Детям делают прививки вакциной АКДП в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДП, следующую в 16 лет - АДП-М. Она заявила, что если последнюю прививку против дифтерии получено в 16 лет, следующую нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет.

"Если уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующих прививках - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДП-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не менее 30 дней и шесть месяцев между второй и третьей прививками.

Сейчас во всех областях Украины есть качественная и безопасная вакцина в достаточном количестве - более 2 миллионов доз вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. Сделать прививку все могут бесплатно у своего семейного врача, терапевта или педиатра", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", медики назвали шокирующую цифру пьющих в Украине женщин. "У детей, которые выросли в семьях, где родители употребляют алкоголь, в 5 раз увеличивается вероятность того, что такой ребенок и сам начнет пить", - говорят эксперты.

Напомним, что Ульяна Супрун объяснила украинцам, чем плох эйджизм и как он влияет на здоровье.