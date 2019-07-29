В Москве 35-летний мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, который был припаркован на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, злоумшленник был задержан. Уточняется, что он разбил два стекла в Mercedes.

"Прибывшим полицейским правонарушитель сказал, что является поклонником артистки и таким образом добивался ее внимания", - заявил источник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД факт инцидента подтвердили, не озвучивая подробностей. Лишь добавили, что инцидент произошел 27 июля.

"Мужчина разбил стекла в Mercedes, припаркованном на Фрунзенской набережной. Он задержан. По факту случившегося начата проверка",- сказали в полиции.

По данным источника агентства "Москва" в правоохранительных органах, задержанный - 35-летний мужчина, работающий грузчиком. Он признал свою вину.

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