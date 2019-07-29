Электрокары Tesla в ближайшем будущем получат специальную функцию для просмотра видео с сервисов YouTube и Netflix. Об этом сообщает в Twitter глава американской компании Илон Маск.

По его словам, для просмотра видео можно использовать большой монитор, который устанавливается в салоне электрокаров Tesla. "Благодаря объемному звуку и удобным сидениям в автомобилях Tesla будет непередаваемое ощущение кинематографичности", - написал Маск.

Фото: twitter.com

Ожидается, что новое приложение заработает в машинах Tesla уже в августе. Воспользоваться новой функцией можно будет, только когда автомобиль стоит. При этом Илон Маск заявил, что в будущем, когда регулирующие органы разрешат оснащать машины функцией полного самостоятельного вождения, просмотр видео будет доступен и во время движения электрокара.

Компания Tesla Motors во втором квартале нынешнего года потерпела крупные убытки - потери американского производителя электрокаров составили 408 миллионов долларов. Об этом сообщается в отчете фирмы. В документе говорится, что компания смогла сократить убытки - в первом квартале 2019 года они составили 702 миллиона долларов. Всего за три месяца Tesla Motors смогла продать 95 000 своих электрокаров, выручка составила 5,2 миллиарда долларов.

Напомним, что в Варшаве открыли сервисный центр Tesla, следующий прогнозируют в Украине.

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