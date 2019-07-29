Группа молодых радикально настроенных людей попыталась проехать на территорию Киево-Печерской Лавры в автомобиле по "удостоверению Христа". Об этом, ссылаясь на Telegram-канал "Правблог", написал на Facebook журналист и медиа-эксперт Юрий Молчанов.

Как сообщает Молчанов, автомобиль в обитель не пустили. Тогда молодчики пешком прорвались к наместнику и устроили акцию в административном здании митрополии.

Скриншот: Facebook/ george.molchanov

Охрана лавры ведет себя мягко и корректно. На место провокации была вызвана полиция.

По сведениям Молчанова, радикалы принадлежат к националистической группировке Дмитрия Корчинского. Как считает автор поста, провокацию они устроили, чтобы прикрыть провал крестного хода ПЦУ.

"...Провокация направлена испортить светлое послевкусие успешного крестного хода УПЦ. И прикрыть зияющие дырки вчерашнего провала ПЦУ", - отметил Молчанов.

Сегодня мы сообщали, что участники боевых действий на Донбассе пришли поддержать Никиту Макеева (позывной Одиссей), которого допрашивают в Шевченковском райотделе Киева в связи с его прыжками на капоте автомобиля экс-президента Порошенко.

Ранее мы подводили итоги скромного крестного хода под началом Епифания и Порошенко.