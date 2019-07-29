Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал начать подготовку к парламентским выборам и выборам президента. Он попросил организовать избирательный процесс на достойном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

"Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому, все сосредоточено в ваших руках на месте, что, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.

Как сообщала "Страна", Лукашенко предложил Путину подготовить программу по интеграции государств.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что беседа с Александром Лукашенко является продолжением разговора, начатого в среду в ходе неформальной встречи на Валааме. Он добавил, что планирует "потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством".

Отметим, что Лукашенко разрешил сажать за нацистскую символику, символы УПА и портреты Бандеры.