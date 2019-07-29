На новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, с помпой открытом властями в конце мая, появились новые разрушения. На этот раз треснуло боковое стекло, которое служило защитой и некой страховкой после перил, сообщает Информатор.

О треснувшем стекле стало известно около полудня 29 июля. На видео видно, что треснула всего одна секция. Территория вокруг огорожена.

Фото: kiev.informator.ua

На месте находятся сотрудники муниципальной охраны, однако ситуацию не комментируют, так как только заступили на смену. Мост открыт для посетителей.

Видео: facebook.com

Пешеходно-велосипедный мост между Аркой дружбы народов и Крещатым парком открыли вечером 25 мая. Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали прочность стеклянного пола на мосту и попрыгали на нем.

Первые сообщения, что стекло треснуло, появились около 18:00. Мост сразу перекрыли, и начались следственные действия. Когда выяснилось, что ничего не угрожает безопасности посетителей, мост был открыт.

1 июня разбилось еще одно стекло на полу. Обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором.

Напомним, что на Пешеходном мосту еще 11 июля появилось несколько новых трещин.

Также мы писали о том, что в НАБУ открыли производство против компании, проектировавшей стеклянный мост в Киеве.