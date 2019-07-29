Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил глава государства Владимир Зеленский. Об этом передает RT.

"Я вам могу открыть тайну: когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - отметил он.

При этом Климкин не уточнил, о каких конкретно эпизодах идет речь, добавив, что сериал посмотрели еще "несколько министров иностранных дел" и впоследствии они спрашивали мнение дипломата по этому поводу. В "Слуге народа" Зеленский исполнил роль Василия Голобородько - принципиального президента, ведущего борьбу с коррупцией.

Мы узнавали, как идет ликбез для депутатов "Слуги народа" в Трускавце. Масса кандидатов проведет пять дней в Трускавце. Зе-депутатов будут обучать работе в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе специалисты Киевской школы экономики.

Напомним, что новый посол Германии начала дипломатическую миссию в Украине.