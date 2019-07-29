В деревне Сосновая Переяслав-Хмельницкого района Киевской области патрульная полиция задержала нетрезвого местного жителя, который пытался сбежать на самодельном тракторе с прицепом. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Во время патрулирования деревни на улице Победы патрульные увидели самодельный трактор, который нарушал правила дорожного движения. Инспекторы подали водителю знак об остановке, однако мужчина его проигнорировал и продолжал движение.

Фото: patrol.police.gov.ua

Патрульные пустились в погоню за правонарушителем и продолжали требовать остановиться с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Однако водитель остановился только во дворе дома. Оказалось, что он сильно пьян.

При приближении полицейских мужчина - как выяснилось, местный житель - начал нецензурно выражаться. Он даже попытался бежать. Поэтому инспекторам пришлось применили наручники.

На транспортное средство гражданин никаких документов не предоставил. А на вопрос инспекторов, откуда взялся чудо-трактор, ответить не смог.

Фото: patrol.police.gov.ua

Правонарушителя доставили в местный отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств. В отношении него патрульные составили ряд административных материалов, в частности: по ст. 126 (управление без соответствующих документов), ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) и ст. 185 (злостное неповиновение требованию полицейского) Кодекса об административных правонарушениях. Теперь нарушителя ждет суд.

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