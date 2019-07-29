Прокуратура Киева сообщила о подозрении несовершеннолетнему в демонстрации cвастики в торгово-развлекательном центре "Городок" в районе метро "Почайна" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

"Киевской местной прокуратурой №5 совместно с департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины разоблачен молодой человек, который распространял символику национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в одном из торговых центров на столичной Оболони", - сказано в нем.

Инцидент произошел 16 февраля в торговом центре, расположенном на проспекте Бандеры. 17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения TeamViewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED-панели на лестнице в ТРЦ. Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера.

Юноша воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики (см. изображение ниже). Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (распространение, а также публичное использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима) (наказание - до 5 лет тюрьмы). В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Фото: Скриншот

Напомним, что СБУ завела уголовное дело из-за свастики в киевском ТЦ.

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