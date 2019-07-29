В Украине планируют максимально заполнить газохранилища, чтобы быть готовыми к худшему сценарию - прекращению транзита российского газа. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита", - сказал он.

Герус добавил, что есть интерес европейских компаний по своп-соглашениям, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. "Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой", - отметил Герус.

Представитель президента напомнил, что "Газпром" готов возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство.

"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - отметил Герус.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

В Нафтогазе заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. По их данным, предложение согласовано с европейскими партнерами, оно основывается на европейском подходе к формированию транзитного тарифа.

Планируется, что переговоры Украины, России и Евросоюза по новому соглашению о транзите российского газа состоятся в сентябре. Тем времени 26 июля министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.

Как сообщала "Страна", в НАК "Нафтогаз" дали понять, что не хотят заключать с "Газпромом" контракт на год. В компании ждут "почтовых голубей из Москвы", которых "ждут и в Брюсселе".

Напомним, что в "Газпроме" сообщили подробности предложения "Нафтогазу" о новом контракте.