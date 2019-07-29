Сегодня, 29 июля, участники боевых действий на Донбассе пришли поддержать Никиту Макеева (позывной Одиссей), которого допрашивают в Шевченковском райотделе Киева в связи с его прыжками на капоте автомобиля экс-президента Петра Порошенко. Видео с акции появилось в Telegram-канале "Г...фобия и Ландскнехты 21го века".

Из ролика видно, что к райотделу на улице Старовокзальной пришли около 20 молодых людей. Они держат в руках самодельные транспаранты и скандируют: "Порошенко в тюрьму, Одиссею - медаль!"

Видео: Telegram

В подписи к видео сказано, что на пикет пришел "цвет ветеранского сообщества", в том числе Олег Толмачев из "Азова", который во время церемонии награждения победителей отбора в сборную "Игр Непокоренных-2018" отказался пожать руку Порошенко.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, чем известен Одиссей.

Мы также приводили объяснение Макеева, зачем он запрыгнул на автомобиль экс-президента.