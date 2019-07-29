После разразившегося громкого скандала начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря уволен с занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте МВД.

Уточняется, что приказ об увольнении подписан председателем Нацполиции Сергем Князевым по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым.

"Согласно приказу министра внутренних дел Арсена Авакова, в субботу, 27 июля, было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования", - говорится в сообщении МВД.

Также уточняется, что в понедельник, 29 июля, руководитель полиции Днепропетровщины обратился к главе Нацполиции с рапортом об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен.

Председатель Нацполиции назначил исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области Артема Васицкого, который занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции несет службу с 2017 года. До этого он проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. У Васицкого за плечами 23 года опыта оперативной работы.

Напомним, сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД машину главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря. За рулем внедорожника был водитель полицейского руководителя, который тут же позвонил своему шефу и сообщил о неприятности. В результате задержавшие водителя правоохранители были задержаны вооруженными сотрудниками подразделения МВД "Корд".

Отметим, что после публикации "Страны" ГБР открыло дело против главы ГУ НП Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что Глава ГБР назвал срок, который может получить начальник Днепропетровской полиции после публикации "Страны"