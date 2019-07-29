В Киеве начали устанавливать кнопки экстренного вызова полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Сообщенить о чрезвычайной ситуации становится еще легче. В Киеве уже начали установку кнопок экстренного вызова. Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции", - говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, оператор круглосуточно видит то, что происходит возле кнопки помощи, даже если человек и не нажал на нее. Устройство оборудовано системами видеонаблюдения и звукозаписи.

Также перечисляются места расположения уже доступных для пользования кнопок помощи в Киеве:

Smart street, Салютная, 2;

Аллее художников;

Пейзажной аллее;

Парк "Владимирская горка".

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