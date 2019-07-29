Во время обыска в Окружном административном суде Киева, который прошел 26 июля, повредили сервера, содержащие соответствующую информацию. Об этом сообщил адвокат Евгений Солодко на брифинге журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"В процессе обыска претерпел повреждения сервер административного суда, были изъяты административные дела, в которых стороной фигурирует Высшая квалификационная комиссия судей, было изъято еще несколько дел", - заявил Солодко.

Он отметил, что многих адвокатов, прибывших по поручению своих клиентов, долгое время не допускали в здание суда.

"Протокол обыска, когда его оформляли - ну, это отдельный, уникальный юридический документ, потому что даже там следователь забыл поставить время проведения обыска. Ну, вообще-то, это букварь уголовного процесса, но так случилось. Адвокатов, которые прибыли по поручению своих клиентов, долго не допускали в помещение суда, потом всех запустили, и, конечно, коллеги довольно жестко и решительно высказали свои замечания в письменной форме на протокол этого обыска", - заявил Солодко.

Напомним, что НАБУ обнародовало записи разговоров вероятно судей Окружного административного суда Киева, в частности председателя этого суда Павла Вовка и его заместителя Евгения Аблова. Указанные лица фигурируют в деле об организации вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешательства в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей. Цель этих действий - избежание обязательного квалификационного оценивания.

Как сообщала "Страна", в ГПУ до сих пор не подписали подозрение судьям окружного админсуда Киева. Подозрения в отношении судей должны быть подписаны генеральным прокурором или его заместителем. Ранее в Окружном суде Киева сообщили об отсутствии доказательств существования парламентской коалиции предыдущего созыва Рады в мае 2019.