В сети появилась видеозапись, как капитан Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси проводит свой отпуск на Ибице. Ролик выложил в Twitter пользователь с ником mati.

Из ролика ясно, что пятикратный обладатель "Золотой бутсы" вместе с женой Антонеллой Рокуццо находятся в каком-то клубе или кафе. Пара зажигательно танцует под композицию "Por primera vez" старой аргентинской группы "Los Palmeras".

éste video de messi bailando los palmeras con antonela me alegró el domingo pic.twitter.com/jXZ79pSSVv — mati (@Maatidasil) 28 липня 2019 р.

Видео: Twitter/ Maatidasil

Ранее "Страна" публиковала фото с отдыха Месси и его семьи в Антигуа и Барбуда, на роскошных пляжах с коралловыми рифами.

Мы также сообщали, что Южноамериканскоая конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не простила Месси критику в свой адрес на последнем Кубке Америки и приняла против него персональные санкции, оштрафовав на $1 500.