В Одессе объявили в розыск ребенка. Девочка ушла из дома
В Одессе ищут девушку-подростка, которая пропала без вести. Она ушла из дома в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
"Портофранковским отделением полиции разыскивается Трунова Диана Владимировна, 2006 г.р., которая 28 июля текущего года покинула место проживания и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Приметы девушки: рост 145 см, худощавая, волосы русые. Была одета в черные брюки и футболку, белые кроссовки.
Фото: od.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", в июне Украину потрясли сразу несколько резонансных и жутких происшествий, связанных с детьми - от случайных смертей до убийств, изнасилований и самоубийств.
Ранее стало известно, сколько детей и взрослых украинцев утонуло с начала 2019 года.