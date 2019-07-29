В Одессе ищут девушку-подростка, которая пропала без вести. Она ушла из дома в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Портофранковским отделением полиции разыскивается Трунова Диана Владимировна, 2006 г.р., которая 28 июля текущего года покинула место проживания и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы девушки: рост 145 см, худощавая, волосы русые. Была одета в черные брюки и футболку, белые кроссовки.

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в июне Украину потрясли сразу несколько резонансных и жутких происшествий, связанных с детьми - от случайных смертей до убийств, изнасилований и самоубийств.

Ранее стало известно, сколько детей и взрослых украинцев утонуло с начала 2019 года.