В понедельник, 29 июля, на станции киевского метрополитена "Золотые ворота" умер пожилой мужчина. Об этом сообщают УНН.

По свидетельствам очевидцев, пассажиру метро неожиданно стало плохо и он упал на пол без сознания. Неравнодушные прохожие вызвали медиков. Звонок с сообщением о мужчине в метро поступил в "скорую" в 12:05.

Прибывшие на станцию медики экстренно провели реанимацию, однако спасти человека не удалось.

Фото: kiev.informator.ua

Сейчас на месте происшествия работает полицейский патруль. Причина смерти мужчины неизвестна. По предварительной версии, у него были проблемы со здоровьем. В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" пока не комментируют ситуацию.

Напомним, аналогичный случай произошел 23 марта на платформе станции столичного метро "Олимпийская": тогда внезапно скончался 70-летний пенсионер.

Ранее "Страна" сообщала, что в ботсаду Киева внезапно умер мужчина.