За первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство для 44 898 украинцев. Об этом свидетельствует статистика российского Министерства внутренних дел, передает "Радио Свобода".

За этот же период миграционная служба МВД России приняла решение о выдаче вида на жительство для 30 772 украинцев, еще более 29 000 получили разрешения на временное проживание.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А 17 июля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей, а не только в ОРДЛО.

В свою очередь украинский МИД осудил упрощение Россией получения российского гражданства жителями Донбасса, отметив, что украинская сторона не признает указы Кремля по "паспортизации".