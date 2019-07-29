В воскресенье, 28 июля, в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло Шахтер со счетом 2:1. Пресс-служба "бело-синих" опубликовала видео с эмоциями игроков, празднующих успех в раздевалке.

Напомним, как развивались события в драматичном матче. "Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли победу команде Александра Хацкевича. Оба гола были забиты с интервалом в три минуты.

Этот титул позволил Динамо догнать Шахтер по количеству побед во всех турнирах с 1991 года.

Видео: youtube.com/ФК «Динамо» Киев

Как сообщала "Страна", наставник Динамо Александр Хацкевич представил новых игроков клуба перед матчем на Суперкубок с Шахтером.

Напомним, что Шахтер впервые за чертову дюжину лет сменил титульного спонсора на букмекерскую контору.