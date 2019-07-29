Сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указ имеет номер № 557/2019 и датирован сегодняшним днем.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Фото: Facebook/ borodyanskiy

Бородянскому 45 лет, он получил образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит". С 2012 по 2018 годы возглавлял медиагруппу StarLightMedia, которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Группа включает кроме прочего телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ ТВ.

Бородянский уже отреагировал в Facebook на свое назначение.

"Итак, сейчас моя должность - советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине", - написал новый советник.

Скриншот: Facebook/ borodyanskiy

Он также обозначил первоочередные задачи.

"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегии", - отметил Бородянский.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский на Facebook предложил одесситам 5 кандидатов на пост главы ОГА.

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