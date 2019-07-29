Зеленский назначил своим внештатным советником бывшего главу медиагруппы Пинчука
Сегодня, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Указ имеет номер № 557/2019 и датирован сегодняшним днем.
"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.
Фото: Facebook/ borodyanskiy
Бородянскому 45 лет, он получил образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит". С 2012 по 2018 годы возглавлял медиагруппу StarLightMedia, которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. Группа включает кроме прочего телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ ТВ.
Бородянский уже отреагировал в Facebook на свое назначение.
"Итак, сейчас моя должность - советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине", - написал новый советник.
Скриншот: Facebook/ borodyanskiy
Он также обозначил первоочередные задачи.
"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегии", - отметил Бородянский.
Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский на Facebook предложил одесситам 5 кандидатов на пост главы ОГА.
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