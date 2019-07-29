В Киевском территориальном управлении Госбюро расследований открыли уголовное производство в отношении Богдана Чобитка, уволенного с должности начальника управления внутреннего контроля ГБР директором ведомства Романом Трубой.

Об этом говорится на fb-странице бывшего советника Трубы Олега Шрама.

По его словам, в мае 2019 года Чобиток разоблачил и задокументировал руководителя патронатной службы Трубы в прогуле, что может быть в т.ч. и основанием для его увольнения.

"Об этом факте конечно же был проинформирован директор ГБР. Но директор вместо законного реагирования на этот факт, прикрывая руководителя патронатной службы, сам совершил противоправные действия. Руководитель управления внутреннего контроля не колеблясь задокументировал и самого директора ГБР, о чем официально сообщил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - написал Шрам.

Богдан Чобиток - руководитель управления внутреннего контроля. Он прошел по квоте начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчины, уволенного в мае 2019 Порошенко, и его заместителя Василия Писного. Ранее он работал в СБУ.

Олеа Шрам добавил, что 19 июня против Чобитка было открыто уголовное производство по факту возможных злоупотреблений. "По указанию "сверху" (от директора ГБР, от руководителя его патронатной службы) Киевским теруправлением ГБР относительно заявленного руководителя управления внутреннего контроля 19.06.2019 зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 ч. 2 УК Украины", - отметил Шрам.

Он подчеркнул, что расследованием возможного преступления Чобитка занимается начальник второго следственного отдела Киевского ТУ Блудова, которая является близкой знакомой и доверенным лицом руководителя патронатной службы директора ГБР еще со времен работы в прокуратуре АР Крым.

Также под руководством Блудовой расследуется дело об убийстве мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области.

Фото: facebook.com/oleg.shram

Как сообщала "Страна", на большинство вопросов следователя ГБР на допросе Порошенко ответил "не помню". Экс-президент Петр Порошенко на допросе в ГБР 25 июля прямо не отвечал на вопросы следователей.

Напомним, что глава ГБР назвал срок, который может получить начальник Днепропетровской полиции.