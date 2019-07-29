Министерство юстиции Украины прекратило обновлять реестр коррупционеров в формате открытых данных. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми государственными данными Опендатабот.

Как напоминают создатели платформы, списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных начиная с 14 августа 2018 года каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных было уже больше месяца назад: 25 июня 2019 года.

На момент последнего обновления в Украине было зарегистрировано свыше 23 927 коррупционеров. Человек, совершивший коррупционное правонарушение, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что он сможет вернуться на государственную должность. В Опендатабот предупреждают, что из-за закрытия реестра почти 24 000 коррупционеров смогут вернуться на госслужбу.

В настоящее время Национальное агентство по противодействию коррупции работает над созданием сайта с реестром коррупционеров. Однако реестр не будет открытым, а потому его данные невозможно обработать автоматически.

"На наш запрос в НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной", - отметили в Опендатабот.

Напомним, на днях посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Национальное агентство по предупреждению коррупции должно быть перезапущено, так как сейчас оно не может проверять электронные декларации.

Ранее "Страна" писала, что 26 февраля Конституционный суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.