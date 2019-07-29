Новым послом Украины в США может стать кадровый дипломат Олег Шамшур, который сейчас руководит украинским диппредставительством во Франции. Об этом сообщает ВВС News Україна.

По данным издания, Шамшур в эти дни как раз находится в Киеве. Также среди возможных кандидатов называют нынешнего посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, кооторый является кадровым дипломатом и уже имеет опыт работы в посольстве Украины в США. Однако сам Надоленко в комментарии журналисту назвал эту информацию "слухами".

Уточняется, что Олег Шамшур в период 2005-2010 годов уже возглавлял посольство Украины в США.

Фото: liga.net

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