Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) намерен предложить президенту Владимиру Зеленскому ввести должность уполномоченного по международным вопросам энергетической безопасности. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник, знакомый с результатом заседания экспертной группы СНБО по безопасности в газовой сфере.

"СНБО намерен предложить президенту ввести должность уполномоченного по международным вопросам энергетической безопасности", - заявил источник.

Уточняется, что ранее такая должность существовала в Секретариате президента в 2008-2010 годах и при президенте Викторе Ющенко ее занимал Богдан Соколовский.

Ранее "Страна" писала о том, что глава СНБО Данилюк предложил сократить число министров в новом Кабмине.

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