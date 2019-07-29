Занимавшийся освобождением пленных Виктор Медведчук отстранен от участия в процессе. Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Минской контактной группы Роман Бессмертный. Его цитирует "ЛБ".

"Мы его (Минский переговорный процесс. - Прим.Ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - подчеркнул он.

"Теперь относительно фактора привлечения других кадров. Привлечение может быть разным: формальным, фактическим, аналитическим, безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Больше того, чего явно не хватает - не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами - иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль", - заявил Бессмертный.

Как сообщала "Страна", Медведчук встретился с лидерами т.н. "ДНР/ЛНР" и договорился о выдаче 4 украинских пленных. Также они обсудили ход выполнения Минских соглашений.

Отметим, что Виктор Медведчук рассказал, как стал кумом Владимира Путина, и почему президент РФ считает его националистом.