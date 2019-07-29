Украинская саблистка Ольга Харлан после победы на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште довольно радикально изменила образ. На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фото с новым цветом волос.

На снимке Харлан предстала с ярко-розовыми прядями.

"Душа требует перемен. Ну а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ-2019, значит, быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?" - спросила у подписчиков атлетка в подписи к фото.

Фото: Instagram/ olgakharlan

Напомним, 20 июля Ольга Харлан выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле, одолев в финале россиянку. Это была шестая победа спортсменки в мировых первенствах.

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