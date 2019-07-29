Подозрения судьям Окружного админсуда Киева поступили на подпись заместителю генерального прокурора Украины утром в понедельник, 29 июля. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись к заместителю генпрокурора", - написала Лариса Сарган.

Фото: facebook.com

Напомним, в пятницу, 26 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в Окружном админсуде Киева.

Следственные действия были инициированы в рамках уголовного производства по факту возможного вынесения неправосудных решений (ст. 375 УК Украины) и незаконного воспрепятствования собраниям активистов Евромайдана (ст.340 УК Украины).

Также мы сообщали о том, что в Окружном админсуде Киева в свою очередь заявили о блокировании работы ведомства со стороны сотрудников НАБУ и ГПУ.