Подозреваемого в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, отпущенного под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили на футбольном Суперкубке в Одессе.

Фото с игры 28 июля опубликовал экс-депутат Херсонского горсовета от Партии регионов Сергей Герасимюк.

"Знакомьтесь, это - Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", - говорится в сообщении сообщества "Кто заказал Гандзюк?".

"Игорю было очень плохо в СИЗО - он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского. Ибо "предсмертное состояние здоровья" вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо", - добавили активисты.

В сообществе также напомнили, что из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

Фото: facebook.com/gandziukgate

Как сообщала "Страна", в ГПУ остановили следствие в отношении главных фигурантов дела Гандзюк.

Генпрокуратура объединила подозреваемых в одно производство и остановила его потому, что Алексей Левин находится в розыске. Дескать, с ним пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

Напомним, что главе Херсонского облсовета Мангеру сменили подозрение по делу Гандзюк на более мягкое.