Вчера, 28 июля, в Никополе Днепропетровской области под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя бросили гранату РГД-5. Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции области, в результате взрыва телесные повреждения получили двое пассажиров авто.

Пострадавшие от взрыва получили множественные осколочные ранения. Их доставили в больницу. По мнению врачей, жизнь пассажиров машины вне опасности.

Как сообщают в Нацполиции, информация о взрыве поступила к ним около 22:53 от женщины. Заявительница сказала, на перекрестке улиц Новикова и Коцюбинского неизвестные бросили под автомобиль Mitsubishi Outlander взрывной предмет.

Фото: dp.npu.gov.ua

На место выехали эксперты-взрывотехники и нашли возле авто фрагменты гранаты.

Подозреваемый в преступлении уже установлен, задержан и доставлен в Никопольский отдел полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены мотивы преступления.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сегодня "Страна" сообщала, что в Днепре пешеходный переход заминировали боевой гранатой с привязанной к ней леской.

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