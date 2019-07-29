Субботние протесты в Москве, которые закончились массовыми задержаниями, вызвали неожиданно прохладную реакцию украинцев.

Даже тех, кто выступал за Майдан.

Хотя в столице РФ и разворачивался схожий сценарий. Оппозиционеры протестовали по поводу недопуска их кандидатов к выборам в Мосгордуму. Что быстро переросло в акцию против "Единой России" и Владимира Путина.

Правда, акцию не согласовали власти. Поэтому полиция начала массово "паковать" протестующих.

В Украине, которая пять лет назад пережила нечто подобное, прозвучало на удивление мало голосов в поддержку антипутинцам.

Бизнесмен Гарик Корогодский заявил, что Путина не любит, но его избрало население РФ.

"Меня никто не спрашивает, и я не должен отвечать на этот вопрос. Но и молчать не хочу.

Если бы я был россиянин и вчера был в Москве, я бы не вышел на демонстрацию. По ряду причин.

1. Путин – выбор большинства, Путин и есть российская демократия. Из-за Путина я начал выход из российского гражданства еще до нашего Майдана.

2. Теоретически можно бы и выйти, когда убили Немцова. Но не вчера".

Народный депутат Борислав Береза удивляется, зачем вообще обсуждать тему московских протестов:

"За прошедшие сутки на Донбассе ранен один украинский воин. Но в моей ленте отсутствуют сообщения об этом. Зато есть множество постов о протестах в Москве. Не те у вас приоритеты, ребята. Не те..."

Нардеп Игорь Мосийчук заявляет, что россиян на улицах Москвы надо было избить еще сильнее:

"Удивляют меня наши же братья-украинцы. Весь вчерашний вечер лента пестрела словами соболезнования и поддержки по отношению к москвичам, которых вчера била и задерживала российская полиция.

А я скажу: мало били!

Возможно, если бы хоть десяток покалечили или даже убили, то этот народец восстал бы против своего тирана Путина. Чем больше российские полицейские будут бить, калечить и убивать граждан РФ, тем быстрее в этой империи зла начнется кровавый бунт, и мы-украинцы получим шанс победить в войне и освободить оккупированные территории".

Депутат Сергей Высоцкий, который из "Народного фронта" перешел в "Евросолидарность" Порошенко (правда, в Раду так и не попал), прямо заявил о том, что Украине майдан в России не выгоден. Потому что он якобы приведет к власти более прогрессивные, но не менее имперские силы. А врагом Украины, по версии Высоцкого, является не столько Путин, сколько все российское общество.

"Вижу много комментариев о протестах в России. Почти все сообщения пренебрежительно противопоставляют российские протесты украинским, или же напротив - исповедуют надежду на перемены в России и на отрезвление общества.

И один и другой подход ложные. Потому что это проекция украинскго анализа на российские реалии. Но для анализа России надо понимать именно российскую действительность и общество.

Реалии России заключаются в том, что Россия - это имперское государство, и общество - это имперское общество. Протесты в России могут проходить с любой динамикой. Но все они имеют своей первопричиной внутреннюю повестку дня. По внешнему повестки дня общество консолидировано.

Как это работает? Условный Навальный отличается от условного Путина только взглядами на то, как должна функционировать российское государство. Это дискуссия относительно того, при каком именно режиме российское государство будет сильнее. Путин считает, что российское государство стало сильнее именно при нем. Так как смогло консолидировать всех игроков вокруг себя, восстановить свое влияние на геополитику, приросло территориями. Навальный уверен, что режим стагнирует и разлагается коррупцией. И только реформы и очистки государственного аппарата смогут способствовать настоящему укреплению России.

Заметьте, я не описываю как это реалистичные представления. Я просто изображаю парадигму мышления российских властей и оппозиции. И в одном и в другом случае их цель - укрепление российского государства.

Наше мышление должно заключаться в другом. Нам в принципе не выгодна крепкое российское государство. Потому что современная Россия - это империя. Которая хочет восстановить свое влияние. Только в представлении Путина восстановление воздействия должно происходить инструментами 20-го века. А в представлении коллективного Навального - инструментами 21-го. То есть это разные видения имперскости. Первое - видение империи как системы территориальной экспансии. А второе - как системы цивилизационного и экономического влияния. Первая парадигма - это захватить Крым и Украину. Второе - это сформировать такой режим функционирования российского государства, к которому бы земли потянулись сами собой.

На самом деле взгляд на действительность коллективного Навального более опасен для нас, чем делюзии Путина. Потому что этот взгляд более реалистичен.

Что нужно Украине? Украине нужно, чтобы российское государство в принципе не существовало в нынешних границах. Для обеспечения нашей безопасности нам нужно, чтобы российская государственность прекратила свое существование как таковая. Чтобы освободились народы Кавказа и другие народы. Чтобы Москва решала задачу сохранения в своем составе Урала и Татарстана. Чтобы парад суверенитетов тех субъектов, которые сейчас составляют Российскую Федерацию, отодвинул украинский вопрос на пятый план. Геополитическая задача Украины при этом должна заключаться в том, чтобы обеспечить интеграцию бывших территорий России в европейское пространство. Только так в нашем существовании появится геополитический смысл.

Россия является естественным врагом для Украины. НЕ путинский режим, а само российское государство, само российское общество в его нынешнем виде. Простое непонимание этих аксиом и грядущей властью, и критической частью украинского общества и является сейчас главным вызовом нашей свободе и независимости.

Поэтому перед тем, как радоваться каким-то протестам в Москве, подумайте, выгодна ли нам перезагрузка режима в России. Что для нас лучше в стратегической перспективе - маргинализированный путинский режим под санкциями или новые и эффективные имперские националисты, которые могут прийти ему на замену.

Коррумпированное, деградированное, неэффективное российское государство, понимающее влияние наружу только как силовое - это более выгодно для нас, чем современная эффективная империя. Которая не выпустит нас из российских когтей. Вот такой парадокс".

Другие украинские обозреватели заявили, что РФ еще "не дозрела" до настоящих акций протеста.

Журналист Соня Кошкина: "Вчера в ходе протестов в Москве были задержаны почти полторы тысячи человек. Многих при этом избили.

С одной стороны: молодцы, что вышли. Борьба за свои гражданские права - важный навык действительно свободного человека.

С другой стороны, я в недоумении. Искренне, без стеба говорю, в недоумении. Такое количество задержанных и ..... И тишина. Как будто так и надо.

Вот это вот все было ради чего? Селфи в автозаке? Или все же речь о сути? Если о сути, то почему сегодня тишь и гладь, никакой реакции? Объясните.

П.с. Не хочу снобизма и морализаторства, но живо вспоминается ночь избиения студентов. Когда на утро весь город стоял на ушах: у Михайловского стихийно собрался митинг, люди несли тёплые вещи, медикаменты, продукты, тут же самоорганизовывались волонтеры.

Или как в ночь с 10 на 11 декабря - при попытке разгона. Когда метро уже не работало, добраться до центра было не так-то просто из-за снегопада и народ с левого берега шёл пешком через мосты. Ну и тд.

Очень хочется, чтобы в Мордоре что-то изменилось, но пока предпосылки слабые. И, да, о Крыме и Донбассе у большинства русских либералов лучше, как мы помним, не спрашивать".

Депутат Мустафа Найем: "Киев. Бар. Пара напротив:

- Ну что ты думаешь, выйдут они завтра опять в Москве?

- Не, не выйдут - запаковали уже больше тысячи..

- Ох...ть! Серьёзно?!

- Ну, да, развозят по райотделам, постят прямо из автозаков весь день..

- Жесть. (молчит) Если бы у нас запаковали столько за выборы в горсовет, всем бы уже пи..да была.

Любите и цените свободу, которую добились. Вместе. А тем, кто вышел вчера в Москве - respect".

Одним из немногих, кто призвал не словом, а делом поддержать протесты в Москве, оказался бывший шеф-редактор Forbes-Украина и боец 95 бригады ВСУ Максим Кухар. Он даже предложил подготовить войска для интервенции ради "поддержки демократии в России".

По словам журналиста, Украина должна заявить, что ее вооруженные силы готовы поддержать "переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ". По мнению Кухара, такое правительство будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти и люстрации "прихвостней режима Путина".

Также Кухар указал украинской армии, как действовать, если у соседей обострится ситуация.

"К границе надо срочно подтянуть несколько лучших бригад и начать их обучать законам РФ - чтобы они могли справиться с охраной общественного порядка в тех регионах, о которых попросит правительство народного доверия РФ. А парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение Верховному Главнокомандующему на ввод войск в РФ для поддержки новой демократической власти", - написал Кухар.

Не прошел мимо протестов в России и украинский МИД. Он раскритиковал массовые задержания в Москве.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно „удобных кандидатов“, доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией", - говорится на сайте министерства.