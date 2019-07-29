Известная российская актриса Инна Чурикова, которая была госпитализирована после падения со сцены, сейчас уже готовится к выписке из больницы. Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер, передает РИА "Новости".

Директор театра предположил, что после выписки из больницы актриса направится отдыхать.

"Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы", - сказал Варшавер и добавил, что общался с Чуриковой и она находится в отличном настроении.

Напомним, актриса получила травму после падения со сцены во время спектакля "Русская песня". Из-за этого спектакль прервали, а Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Однако потом ее перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.

Ранее "Страна" писала о том, Земфира приказала раздавить катком записи своих песен в дуэте с Инной Чуриковой.

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