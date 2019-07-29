Вчера, 28 июля, Синод Украинской Православной Церкви поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия об обмене пленными в формате "всех на всех" и создал для содействия обмену специальную комиссию. О решении синода сообщается на Facebook-странице Центра информации УПЦ.

В комиссию вошли архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, епископ Барышевский и викарий Киевской митрополии Виктор, а также протоиерей, глава Синодального отдела Украинской православной церкви по социально-гуманитарным вопросам Владислав Диханов.

Скриншот: Facebook/ church.information.center

Сообщается, что участники Синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех".

Напомним, в середине июля глава УПЦ Онуфрий написал патриарху Кириллу письмо с просьбой о помощи в обмене пленными.

27 июля УПЦ провела крестный ход, на который вышло около 300 000 верующих.