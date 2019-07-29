Судебные деятели из обоймы Порошенко провели встречу в Мариинском парке. Видео
Судья и истец по резонансному политическому делу вместе гуляют по Мариинскому парку и едят мороженое. Видео и фото этой прогулки оказалось в распоряжении "Страны".
Речь о руководителе Кассационного админсуда Михаиле Смоковиче и бывшем члене Высшей квалификационной комиссии судей Андрее Василенко.
Василенко обжалует в этом суде свое увольнение из ВККС. Его убрал оттуда Владимир Зеленский. Он отменил майское решение Петра Порошенко о назначении Василенко.
Встреча истца и судьи длилась 15-25 минут. На видео попал только короткий отрывок из нее.
Отметим, что подобные встречи противоречат процессуальной этике - судья должен быть равноудален от всех сторон конфликта.
Михаил Смокович занял свой пост по времена Порошенко.
Напомним, что против Петра Порошенко расследуется уголовное дело о вмешательстве в работу ВККС.
Также недавно начались обыски в Окружном админсуде Киева.