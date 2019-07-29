Судья и истец по резонансному политическому делу вместе гуляют по Мариинскому парку и едят мороженое. Видео и фото этой прогулки оказалось в распоряжении "Страны".

Речь о руководителе Кассационного админсуда Михаиле Смоковиче и бывшем члене Высшей квалификационной комиссии судей Андрее Василенко.

Василенко обжалует в этом суде свое увольнение из ВККС. Его убрал оттуда Владимир Зеленский. Он отменил майское решение Петра Порошенко о назначении Василенко.

Встреча истца и судьи длилась 15-25 минут. На видео попал только короткий отрывок из нее.

Отметим, что подобные встречи противоречат процессуальной этике - судья должен быть равноудален от всех сторон конфликта.

Михаил Смокович занял свой пост по времена Порошенко.

Напомним, что против Петра Порошенко расследуется уголовное дело о вмешательстве в работу ВККС.

Также недавно начались обыски в Окружном админсуде Киева.