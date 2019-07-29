Россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы те впустили в Украину его товарища - также гражданина РФ, прибывшего авиарейсом из Беларуси. Инцидент произошел 28 июля в пункте пропуска "Одесса-авиа", сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

В минувшее воскресенье в пункт пропуска "Одесса-авиа" авиарейсом из Минска прибыл гражданин России, которому было отказано в пропуске в Украину.

"В зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме 1 500 долларов США за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника", - сообщает ГПСУ.

Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК. Материалы дела переданы в военную прокуратуру и Национальную полицию.

Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в минувшие выходные задокументировали еще 5 случаев предложение взяток иностранцами и нашими соотечественниками. От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что для россиян не действуют особые правила пересечения границы с Украиной.

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