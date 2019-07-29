Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором компании Юрием Витренко. Об этом он признался в интервью YouTube-каналу KRYM.

По словам Коболева, конфликт начался еще в прошлом году и он не носит личного характера.

"Я бы не назвал его личным с самого начала. Он очень практичен, у него есть очень практичные элементы. Он начался еще в прошлом году и сейчас как раз активно развивается, но я бы не назвал его личным", - сказал чиновник.

Видео: YouTube/ KRYM

Коболев допустил, что конфликта можно было бы избежать. Однако при этом отказался уточнять, в чем именно заключается суть противостояния с Витренко.

"Я считаю, что сейчас, учитывая определенные дискуссии, определенные новости о политических перспективах, например, того же господина Юрия, выносить сор из избы было бы некорректно и неправильно, поэтому я пока придержу свои комментарии по этому поводу. Когда эти процессы завершатся, я буду готов комментировать. Я не хочу, чтобы это воспринималось, как моя попытка играть в политику", - подчеркнул Коболев.

Напомним, о конфликте между двумя руководителями "Нафтогаза" стало известно 25 июля из документа о корпоративной реорганизации компании.

Ранее мы сообщали, что Россия хочет заключить с "Нафтогазом" краткосрочный контракт на год.