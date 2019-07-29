Компания Marvel будет праздновать свой 80-летний юбилей в течение недели. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как заявил президент компании "Marvel Entertainment" Дэн Бакли, торжества начнутся 31 августа. Именно в этот день в 1939 году была основана компания.

"Первый комикс Marvel в 1939 году стал той искрой, которая привела к созданию Вселенной Marvel. 31 августа - одним из самых важных дней в истории Marvel. Это идеальная дата для официального празднования дня рождения компании", - от метил Бакли.

Фото: Adam Kubert/Marvel Entertainment

Празднование юбилея затянется на неделю. В это время пройдут мероприятия в магазинах комиксов и на других торговых площдках, включая Amazon и Disney Store. Также намечен выпуск эксклюзивных товаров и серии акций. К концу августа Marvel выпустит тысячный комикс. Над каждой страницей спецвыпуска работает отдельная творческая команда.

Более подробная программа мероприятий будет обнародована позже.

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