Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала в соцсети морские фото, сделанные во время отдыха в Турции. Снимки опубликованы на странице группы в Instagram. На ярких фото можно рассмотреть, как Александра в белом купальнике плавает в прозрачной морской воде. При этом закрытый купальный костюм подчеркивает пышные формы певицы.

"Прикосновение к воде - моя услада. Морской воздух - мое вдохновение. Сегодняшний миг сохраню надолго", - говорится в подписи, которая сопровождает фото.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что группа Kazka презентовала новую "Песню смелых девушек".

Также мы сообщали, что группа Kazka тоже отказалась от участия в Евровидении-2019, чтобы не сеять раздор.