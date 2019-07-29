Новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) станут Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает "Экономическая правда".

Как отмечает издание, указы о новом назначении, вероятно, обнародуют сегодня, 29 июля.

О Наталье Буроменской известно, что она является адвокатом, начальником договорно-правового отдела Vodafone Украина и приходится женой аудитору НАБУ Михаилу Буроменскому. На внеочередных парламентских выборах она была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).

Ольга Нечитайло раньше работала в АМКУ на должности главного специалиста и вела дела ДТЭК. Сейчас она является сотрудницей Офиса эффективного регулирования (BRDO), где занимается энергетикой. Кстати, из BRDO в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук - замглавы Офиса.

Напомним, 5 июля Владимир Зеленский уволил трех топ-чиновников АМКУ.

Ранее мы сообщали, что Антимонопольный комитет открыл дело из-за "Роттердам+".