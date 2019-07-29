Альтетнативы выполнению Минских соглашений нет. Об этом в интервью "Стране" заявил кандидат в нардепы от "Слуги народа" Макс Бужанский, который победил на 25 округе в Днепре.

"Предыдущая власть подписала Минские соглашения, где все прописано. Поэтому мы должны их выполнять", - сказал будущий депутат от партии власти.

По его мнению, "Минск" и особый статус Донбасса подписала предыдущая власть.

"Президент Владимир Зеленский сказал, что любую критику по этому вопросу адресуйте Порошенко, так как они принимали и подписывали, но теперь это уже наша проблема. На данный момент альтернативы Минским соглашениям не существует. За закон об особом статусе Донбасса голосовали "Блок Петра Порошенка" и "Народный фронт". Мы - нет", - заявил Бужанский.

По его мнению, в вопросе Донбасса нужно присмотреться к опыту России и Чечни. Там, по словам Бужанского, смогли урегулировать конфликт не в ходе военных дейстыий, а когда Москва договорилась с местными представителями.

"Если вспомнить интеграцию Чечни в состав РФ после войны в начале 2000-х, то там решили вопрос не войной. Россия сделала ставку на местных политиков и руками этих людей "притащила" Чечню обратно", - говорит Бужанский.

Читайте полный текст интервью Макса Бужанского "Если Рада проголосует за отмену 9 мая я спрошу - что ж вы за дебилы?".

Отметим, что ранее в "Слуге народа" заявляли, что не готовы предоставлять Донбассу особый статус и амнистировать воевавших за т.н. "ЛДНР", что записано в Минских соглашениях.